США предупреждают Китай о возможной международной изоляции в случае поддержки РФ

Советник по национальной безопасности Джейк Салливан встречается 14 марта в Риме с представителями Китая, чтобы предостеречь Пекин от оказания военной помощи Москве, сообщает Голос Америки.

Советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан встречается 14 марта в Риме с высокопоставленным китайским дипломатом Янгом Цзечи с целью предостеречь Пекин от оказания военной помощи России. Это будет первая встреча Салливана с Янгом после закрытых консультаций в Цюрихе в октябре, которые были направлены на ослабление напряженности после резкого публичного обмена мнениями во время переговоров на Аляске год назад.

Салливан намерен предупредить китайских дипломатов о возможной международной изоляции, которая ожидает Китай, если он станет поддерживать агрессию Россию против Украины.

Официальные лица Соединенных Штатов и других стран пытались дать понять Китаю в последние две недели, что переход на сторону России будет иметь серьезные последствия для торговых потоков, развития новых технологий и может подвергнуть Китай вторичным санкциям.

Китайские компании, которые проигнорируют ограничения на экспорт в Россию, могут быть лишены доступа к американскому оборудованию и программному обеспечению, необходимому для производственного цикла, заявила на прошлой неделе министр торговли США Джина Раймондо.13 марта официальные лица США сообщили агентству Рейтер, что Россия запросила у Китая помощь в военной технике, что вызвало обеспокоенность Запада.

В интервью телекомпании CNN Салливан сказал, что Вашингтон внимательно следит за тем, оказывает ли Пекин экономическую или военную поддержку России:

"Мы прямо даем понять Пекину, что он столкнется с очень серьезными последствиями, если поможет России уклониться от экономических санкций... Мы не допустим, чтобы Россия могла уклониться от санкций через какую-либо страну в любой точке мира".

Позднее в понедельник представитель Министерства иностранных дел Китая заявил, что утверждения официальных лиц США о том, что Россия запросила у Пекина военную технику для своей кампании на Украине, являются "дезинформацией" со стороны Соединенных Штатов. Комментарии прозвучали во время регулярного брифинга Министерства иностранных дел КНР в Пекине.