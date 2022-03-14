Над Киевом сбили ракету РФ, ГСЧС просит Геращенко не "светить" точки

Российские оккупанты запустили крылатую ракету в сторону Подола в Киеве. Украинские системы противовоздушной обороны сбили ракету, остатки упали на пятиэтажный жилой дом, сообщает Лига.net.

Об этом заявил советник главы МВД Антон Геращенко в Telegram. В ГСЧС сообщили, что есть погибшие, а также попросили Геращенко не "светить" точки обстрелов.

"20 минут назад над Киевом сработала наша ПВО, сбили ракету, остатки упали на дом на Подоле", – написал Геращенко.

Позже он показал фото последствий:

Фото: Антон Геращенко

Пресс-секретарь ГСЧС Киева сообщила, что в результате очередного обстрела есть погибшие. Точная информация о количестве жертв будет позже.

Она также обратилась к Антону Геращенко, призывая его прекратить "сдавать" российским оккупантам точки, которые "недообстреливали" войска РФ. По ее словам, Геращенко уже третий раз за сегодня называл точный адрес, куда попадают вражеские снаряды.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что один человек погиб, шесть человек получили ранения. Двух из них забрала скорая. Также полностью уничтожен троллейбус, пассажиров там не было. Вылетели стекла, повреждены балконы окрестных домов и коммерческие помещения на первых этажах.

Фото: Виталий Кличко

Фото: Виталий Кличко