Укрпошта выплатила 52% пенсий

"Укрпошта" по состоянию на 13 марта 2022 года доставила 52,16% (5,5 млрд грн), сообщает Интерфакс-Украина.

Как рассказали в пресс-службе национального почтового оператора в понедельник, доставка пенсий проводится по всем областям. Самый высокий показатель выплат в Кировоградской (89,33%), Донецкой (85,35%), Ровненской (77,82%), Черкасской (76,44%), Хмельницкой (75,39%) и Винницкой (73,41%) областях.

В областях, где продолжаются активные боевые действия, доставка пенсий усложняется, однако при первой возможности производится выплата. Так, в Николаевской области, несмотря на ежедневные обстрелы, уже выплачено 45,04% пенсий. В Харьковской, Херсонской и Сумской областях пока выплачено 19,76%, 14,33% и 12,3% соответственно. Однако как только будут сформированы зеленые коридоры в города, временно оккупированные РФ, "Укрпошта" сразу доставит выплаты.

"Сегодня почта доставляет не только посылки и выплаты, мы доставляем надежду на то, что мирная довоенная жизнь есть, и она обязательно вернется. Особенно это заметно в регионах, где ситуация действительно тяжелая: люди там искренне удивляются тому, что в такое время "Укрпошта" работает. А мы работаем, потому что ответственны за людей в самых отдаленных уголках страны. Да, есть города и села, до которых мы пока не можем доехать. Но мы совместно с правительством и областными администрациями работаем над этим. Какими бы сложными ни были условия, я верю, что в марте мы также доставим все пенсии, как делали это в январе, феврале, и как будем делать в дальнейшем", - цитируется генеральный директор "Укрпошты" Игорь Смелянский.

"Укрпошта" напоминает, что доставляет выплаты также временно перемещенным лицам внутри Украины. К настоящему времени в "Укрпошту" поступило 11,3 тыс. обращений на переадресацию.