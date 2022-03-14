Россия решила не отдавать взятые в лизинг самолеты

Президент России Владимир Путин подписал закон, которым разрешает российским авиакомпаниям не возвращать самолеты, взятые в лизинг у зарубежных компаний. Документ опубликован на официальном портале правовой информации, сообщает Корреспондент.

Сертификация "отжатых" самолетов будет осуществляться с привлечением сертификационных центров и испытательных лабораторий, требования к которым определит Минтранс РФ.

Как говорится в пояснительной записке, закон направлен на сохранение парка иностранных воздушных судов у эксплуатантов РФ в целях обеспечения бесперебойного функционирования деятельности в области гражданской авиации в рамках принятия антисанкционных мер.

Документ также предусматривает перенос с 1 января 2022 года на 31 декабря 2023 года сроков сертификации технических средств обеспечения транспортной безопасности, что "позволит субъектам транспортной инфраструктуры перераспределить финансовые средства, необходимые для проведения процедуры сертификации".