Россия решила не отдавать взятые в лизинг самолеты

Россия решила не отдавать взятые в лизинг самолеты

Президент России Владимир Путин подписал закон, которым разрешает российским авиакомпаниям не возвращать самолеты, взятые в лизинг у зарубежных компаний. Документ опубликован на официальном портале правовой информации, сообщает Корреспондент.

Сертификация "отжатых" самолетов будет осуществляться с привлечением сертификационных центров и испытательных лабораторий, требования к которым определит Минтранс РФ.

Как говорится в пояснительной записке, закон направлен на сохранение парка иностранных воздушных судов у эксплуатантов РФ в целях обеспечения бесперебойного функционирования деятельности в области гражданской авиации в рамках принятия антисанкционных мер.

Документ также предусматривает перенос с 1 января 2022 года на 31 декабря 2023 года сроков сертификации технических средств обеспечения транспортной безопасности, что "позволит субъектам транспортной инфраструктуры перераспределить финансовые средства, необходимые для проведения процедуры сертификации".

Загружаем комментарии..

Новости

Популярные темы форума

analytics