Кабмин предлагает ввести санкции против российских онлайн-кинотеатров

Кабинет министров Украины внес на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны предложения по бессрочному применению персональных экономических и других ограничительных мер к российским онлайн-кинотеатрам, сообщает Интерфакс-Украина.

В частности, согласно распоряжению №215 от 9 марта, правительство предлагает ввести санкции против российских онлайн-кинотеатров IVI, OKKO, Tvigle, More TV и Premier.

Среди предлагаемых бессрочных санкций:

блокировка активов;

предотвращение выведения капиталов за пределы Украины;

аннулирование или остановка лицензий и других разрешений, получение (наличие) которых является условием для осуществления определенного вида деятельности, в частности, аннулирование или остановка действия специальных разрешений на недр;

ограничение или прекращение предоставления телекоммуникационных услуг и использование телекоммуникационных сетей общего пользования;

другие санкции, соответствующие принципам их применения, установленным законом "О санкциях": блокирование Интернет-провайдерами доступа к веб-ресурсам, в том числе к их субдоменам.

Кроме того, в представлении на санкции 29 медиаменеджеров, ведущих и журналистов российских пропагандистских СМИ, а также сами телеканалы и медиахолдинги, о чем ранее сообщал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.