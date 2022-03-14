Кабмин предлагает ввести санкции против российских онлайн-кинотеатров
Кабинет министров Украины внес на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны предложения по бессрочному применению персональных экономических и других ограничительных мер к российским онлайн-кинотеатрам, сообщает Интерфакс-Украина.
В частности, согласно распоряжению №215 от 9 марта, правительство предлагает ввести санкции против российских онлайн-кинотеатров IVI, OKKO, Tvigle, More TV и Premier.
Среди предлагаемых бессрочных санкций:
- блокировка активов;
- предотвращение выведения капиталов за пределы Украины;
- аннулирование или остановка лицензий и других разрешений, получение (наличие) которых является условием для осуществления определенного вида деятельности, в частности, аннулирование или остановка действия специальных разрешений на недр;
- ограничение или прекращение предоставления телекоммуникационных услуг и использование телекоммуникационных сетей общего пользования;
- другие санкции, соответствующие принципам их применения, установленным законом "О санкциях": блокирование Интернет-провайдерами доступа к веб-ресурсам, в том числе к их субдоменам.
Кроме того, в представлении на санкции 29 медиаменеджеров, ведущих и журналистов российских пропагандистских СМИ, а также сами телеканалы и медиахолдинги, о чем ранее сообщал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.