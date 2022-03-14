В Кремле нет данных, действительно ли Кадыров заехал в Украину

В Кремле нет данных, находится ли глава Чечни Рамзан Кадыров на территории Украины, сообщает Украинская правда.

"Нет. Таких данных нет", - заявил Дмитрий Песков.

"Он, по-моему, непосредственно не утверждал, что он находится в Украине. Никаких прямых утверждений не было, поэтому прошу обращаться именно в администрацию главы республики в Чечне", - подчеркнул пресс-секретарь Путина.

Отметим, 14 марта Рамзан Кадыров хвастался в соцсетях, что был в Гостомеле под Киевом, и угрожал, что уже скоро может быть в столице.