В Кремле допустили "взятие под контроль" некоторых крупных городов Украины

В России уже прямо допустили возможность оккупировать крупные населенные пункты в Украине, сообщает Слово и дело.

Так, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге заявил:

"Министерство обороны при обеспечении максимальной безопасности мирного населения не исключает возможности постановки под полный контроль крупных населенных пунктов, которые сегодня и так практически находятся в окружении, за исключением зон, используемых для гуманитарной эвакуации".

Кроме того, Песков заявил, что сроки продолжительности российского вторжения в Украину не озвучивались.

"В начале операции президент России действительно дал указание министерству обороны воздержаться от немедленного штурма крупных населенных пунктов, включая Киев", – рассказал Песков, которого цитируют российские СМИ.

Такое решение, по его словам, было принято "в связи с тем, что вооруженные националистические формирования оборудуют огневые точки, размещают тяжелую военную технику прямо в жилых кварталах" .

Отметим, что в первый день войны против Украины Владимир Путин заявил, что оккупация украинских территорий не входит в планы.