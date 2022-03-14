В Кремле допустили "взятие под контроль" некоторых крупных городов Украины
В России уже прямо допустили возможность оккупировать крупные населенные пункты в Украине, сообщает Слово и дело.
Так, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге заявил:
"Министерство обороны при обеспечении максимальной безопасности мирного населения не исключает возможности постановки под полный контроль крупных населенных пунктов, которые сегодня и так практически находятся в окружении, за исключением зон, используемых для гуманитарной эвакуации".
Кроме того, Песков заявил, что сроки продолжительности российского вторжения в Украину не озвучивались.
"В начале операции президент России действительно дал указание министерству обороны воздержаться от немедленного штурма крупных населенных пунктов, включая Киев", – рассказал Песков, которого цитируют российские СМИ.
Такое решение, по его словам, было принято
"в связи с тем, что вооруженные националистические формирования оборудуют огневые точки, размещают тяжелую военную технику прямо в жилых кварталах".
Отметим, что в первый день войны против Украины Владимир Путин заявил, что оккупация украинских территорий не входит в планы.