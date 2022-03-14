ГБР: Соловьева объявят в международный розыск

По инициативе Государственного бюро расследований пропагандиста Кремля Владимира Соловьева объявят в международный розыск, сообщает пресс-служба ГБР.

Отмечается, что 14 марта Лычаковский районный суд Львова удовлетворил ходатайство следователя по особо важным делам Главного следственного Управления ГБР и избрал меру пресечения - содержание под стражей, российскому телеведущему, пропагандисту, члену правящей политической партии "Единая Россия" Владимиру Соловьеву.

В пятницу, 11 марта, украинское следствие объявило Соловьеву о подозрении в публичных призывах к изменению государственной границы Украины, что привело к тяжким последствиям – гибели людей.

"Установлено, что Владимир Соловьев системно поддерживал преступные действия высшего руководства РФ по вторжению в Украину и призвал к изменению ее территориального устройства, в том числе через проведение военных действий и уничтожение военной инфраструктуры и мирного населения" , - говорится в сообщении.

Следователи ГБР собрали необходимый пакет документов для объявления Соловьева в международный розыск, который в ближайшее время будет направлен зарубежным коллегам.