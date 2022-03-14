Генштаб ВСУ: в РФ уже прибыло около 400 сирийских наемников
В Россию уже прибыло около 400 наемников из Сирии. Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ в новой сводке с оперативной информацией по состоянию на 12.00 14.03.2022.
"Продолжаются девятнадцатые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению. Российские оккупационные войска, выполняя преступные приказы военно-политического руководства Российской Федерации, продолжают наступательную операцию против Украины", – пишет пресс-служба Генштаба.
Однако, отмечают в отчете, по состоянию на сегодня
"основные задачи по разгрому группировок Вооруженных Сил Украины, выходу на административные границы Донецкой и Луганской областей и установлению контроля над левобережной частью Украины противником не выполнены".
"На Николаевском и Криворожском направлениях оккупационные войска остановлены. Не имея больших успехов, враг продолжает ведение систематических боевых действий бомбардировочной авиацией с целью уничтожения военной и гражданской инфраструктуры Украины", – утверждают в Генштабе.
Сообщается, что враг
"использует боеприпасы большой мощности и неизбирательного действия по мирному населению".
"Такие действия классифицируются международным гуманитарным правом как военное преступление. На Волынском направлении враг продолжает мероприятия по усилению охраны украинско-белорусской границы подразделениями ВС Республики Беларусь, с помощью БПЛА проводит воздушную разведку отдельных участков местности вдоль Государственной границы", – пишет пресс-служба.
Как отмечается, на Полесском направлении российские оккупационные войска
"не оставляют попыток преодолеть барьерный рубеж по реке Ирпень и закрепиться в районе населенных пунктов Буча и Ирпень".
"Пытаются организовать ведение оборонных действий. Осуществляется подготовка диверсионно-разведывательных групп для действий под видом военнослужащих ВС Украины. На Северском направлении враг активных наступательных действий не производил. Осуществляет перегруппировку с целью возобновления попытки наступления в направлении Киева", – сообщается в отчете.
Пишут, что на Слобожанском направлении основные усилия противник сосредотачивает
"на восстановлении потерь, полученных в результате решительного отпора вблизи города Харькова и контратаки ВС Украины в районе Изюма".
"В Донецком и Таврическом направлениях противник продолжает вести активные боевые действия. За счет численного преимущества в отдельных направлениях имеет частичный успех. На Южнобужском направлении враг пытается продолжить наступление в направлении Кривого Рога", – отмечают в Генштабе.
Также сообщается, что враг
"закрепился на достигнутых рубежах, осуществляет перегруппировку войск и пополнение запасов".
"Не оставляет попыток оцепить Николаев. Российские оккупанты продолжают накапливать на своей территории резервы для ведения войны против Украины. Формируются отряды наемников, которые за вознаграждение готовы исполнять преступные приказы русских командиров", – утверждают в Генштабе.
По имеющейся у ВСУ информации, на территории Сирии открыты центры вербовки наемников, где за последние дни завербовано более тысячи человек.
"Около 400 человек уже прибыли в РФ. Вблизи украинской границы в Ростовской (РФ) и Гомельской (РБ) областях развернуты лагеря для их размещения и подготовки", – написано в сводке.
Отмечается, что ВСУ во взаимодействии с другими составляющими сил обороны
"сдерживают противника, наносят ему значительные потери в живой силе и военной технике, деморализуя его личный состав как в районах ведения боевых действий, так и в районах формирования резервов".