Генштаб ВСУ: в РФ уже прибыло около 400 сирийских наемников

В Россию уже прибыло около 400 наемников из Сирии. Об этом сообщает пресс-служба﻿ Генерального штаба ВСУ в новой сводке с оперативной информацией по состоянию на 12.00 14.03.2022.

"Продолжаются девятнадцатые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению. Российские оккупационные войска, выполняя преступные приказы военно-политического руководства Российской Федерации, продолжают наступательную операцию против Украины", – пишет пресс-служба Генштаба.

Однако, отмечают в отчете, по состоянию на сегодня "основные задачи по разгрому группировок Вооруженных Сил Украины, выходу на административные границы Донецкой и Луганской областей и установлению контроля над левобережной частью Украины противником не выполнены" .

"На Николаевском и Криворожском направлениях оккупационные войска остановлены. Не имея больших успехов, враг продолжает ведение систематических боевых действий бомбардировочной авиацией с целью уничтожения военной и гражданской инфраструктуры Украины", – утверждают в Генштабе.

Сообщается, что враг "использует боеприпасы большой мощности и неизбирательного действия по мирному населению" .

"Такие действия классифицируются международным гуманитарным правом как военное преступление. На Волынском направлении враг продолжает мероприятия по усилению охраны украинско-белорусской границы подразделениями ВС Республики Беларусь, с помощью БПЛА проводит воздушную разведку отдельных участков местности вдоль Государственной границы", – пишет пресс-служба.

Как отмечается, на Полесском направлении российские оккупационные войска "не оставляют попыток преодолеть барьерный рубеж по реке Ирпень и закрепиться в районе населенных пунктов Буча и Ирпень" .

"Пытаются организовать ведение оборонных действий. Осуществляется подготовка диверсионно-разведывательных групп для действий под видом военнослужащих ВС Украины. На Северском направлении враг активных наступательных действий не производил. Осуществляет перегруппировку с целью возобновления попытки наступления в направлении Киева", – сообщается в отчете.

Пишут, что на Слобожанском направлении основные усилия противник сосредотачивает "на восстановлении потерь, полученных в результате решительного отпора вблизи города Харькова и контратаки ВС Украины в районе Изюма" .

"В Донецком и Таврическом направлениях противник продолжает вести активные боевые действия. За счет численного преимущества в отдельных направлениях имеет частичный успех. На Южнобужском направлении враг пытается продолжить наступление в направлении Кривого Рога", – отмечают в Генштабе.

Также сообщается, что враг "закрепился на достигнутых рубежах, осуществляет перегруппировку войск и пополнение запасов" .

"Не оставляет попыток оцепить Николаев. Российские оккупанты продолжают накапливать на своей территории резервы для ведения войны против Украины. Формируются отряды наемников, которые за вознаграждение готовы исполнять преступные приказы русских командиров", – утверждают в Генштабе.

По имеющейся у ВСУ информации, на территории Сирии открыты центры вербовки наемников, где за последние дни завербовано более тысячи человек.

"Около 400 человек уже прибыли в РФ. Вблизи украинской границы в Ростовской (РФ) и Гомельской (РБ) областях развернуты лагеря для их размещения и подготовки", – написано в сводке.