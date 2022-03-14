Зеленский: Украине нужен честный мир с гарантиями безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский, обращаясь к согражданам в День добровольца, заявил, что сегодня все украинцы являются добровольцами, сообщает Интерфакс-Украина.

"Сегодня мы отмечаем сущностно наш украинский праздник – День добровольца. Именно наша способность мгновенно объединяться во время испытаний, находить общий язык, бороться вместе, создавать наш характер. Украинский характер. Мы можем не замечать друг друга в обычной жизни. Согласитесь, такое с нами бывает и бывало. Но, когда мы видим угрозу нашей жизни, нашему духу, когда видим угрозу Украине, нашему государству – мы не колеблемся ни минуты, если мы украинцы. Мы объединяемся, мы делаем все, чтобы защитить свое", - заявил Зеленский в видеообращении в понедельник.

Как подчеркнул президент, украинцев не нужно убеждать, чтобы они стали добровольцами, не нужно стимулировать, чтобы они начали помогать один одному.

"Украина для нас – не просто территория, как для оккупантов. Они здесь ничего не различают, не понимают ничего. Име ﻿﻿ нно поэтому для них все это просто мишень. Украина для нас – это миллионы счастливых мгновений, родных символов, памятных мест. Мы ощущаем эту землю. Украина для нас – это наша жизнь, и потому миллионы людей встали на защиту нашего государства сегодня. Поэтому сегодня мы все – добровольцы. Все, кто защищает Украину, наших детей, кто защищает наше будущее. Всем, кто чувствует этот свободный зов... Зов к защите Украины... ", - сказал он.

Зеленский также отметил всех причастных к защите государства, в частности, военных, журналистов, представителей территориальной обороны и бизнеса, дипломатов, техников, поставщиков продуктов и гуманитарной помощи, врачей, водителей, спасателей и др.

"Всем я благодарен. И искренне вас поздравляю! Каждого из добровольцев. Всех, кто совместно работает на победу", - сказал глава государства, добавив, что именно мощная поддержка ВСУ со стороны народа, искреннее волонтерское движение, массовое вступление граждан в территориальную оборону и солидарность всех украинцев – это основы для победы и освобождения страны.

Президент Украины также пообещал вечером рассказать об итогах переговоров с Россией, очередной раунд которых проходит в понедельник.

"Сегодня уже началась видеовстреча делегаций. Она продолжается. Все ждут новостей. Вечером обязательно доложим", - сказал он в видеообращении и в понедельник днем.

При этом он призвал украинцев держаться, бороться, чтобы победить.

"Чтобы прийти к заслуженному украинцами миру. Честный мир. С гарантиями безопасности для нашего государства, наших людей. И чтобы возложить это на бумагу в переговорах, сложных переговорах", - сказал он.

Зеленский отметил, что "российское государство готовилось к войне десятки лет. Они накопили значительный военный ресурс ради зла, ради покорения соседей. И ради уничтожения Украины, Европы, которой мы ее знаем, что мы ценим" .

Владимир Зеленский заявил о необходимости снять все преграды с малого и среднего бизнеса, "чтобы на улицах городов появилась жизнь".

"На улицах городов должна появиться жизнь. Там, где разрешает безопасность. Там, где это могут обеспечить люди. Аптека, торговля, любой бизнес, который может просто работать сегодня. Чтобы страна жила. Чтобы уже начиналось восстановление Украины. И это зависит от каждого из нас, от каждого способного работать", - сказал он в видеообращении в понедельник.

Президент Украины отметил, что "экономическое подавление Украины – это одна из задач войны против нас сегодня".

"Поэтому правительство получило четкое поручение вернуть малый и средний бизнес. Убрать все, что мешает. Максимально ослабить налоги, убрать все затруднения, абсолютно все. Чтобы система не давила, чтобы люди знали, что они могут работать так, как они могут. Там, где они могут", - заявил он.

Зеленский считает, что "на время войны и для послевоенного развития нужна новая налоговая модель. Следует обновить и финансовые правила. Чтобы люди чувствовали, что можно проявлять упругость. Чувствовали, что все деньги и ценности будут сохранены. И что можно не бояться потерять что-либо, потому что государство Украина гарантирует каждому безопасность активов и накоплений" .