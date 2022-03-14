ГПСУ: На западных границах Украины почти исчезли очереди
За сутки 13 марта государственную границу Украины на западном участке пересекли около 80 тысяч человек и более 15 тысяч транспортных средств. По сравнению с предыдущим днем, пассажиропоток уменьшился более чем на 10%, сообщает Госпогранслужба.
За прошедшие сутки Украину покинули более 62 тысяч человек. Большинство выехавших – около 41 тысячи человек – пересекли границу на украинско-польском участке. Сейчас почти по всем направлениям отсутствуют накопления пешеходов и транспортных средств.
Очереди перед пунктами пропуска с соседними государствами, на выезд из Украины, на 14:00 понедельника, 14 марта:
Республика Польша:
- «Ягодин» – 0 л/а, 0 пешеходов;
- «Устилуг» – 0 л/а, 0 пешеходов;
- «Угринов» – 0 л/а, 0 автобусов, 150 пешеходов;
- «Рава-Русская» – 50 л/а, 0 автобусов, 70 пешеходов;
- «Грушев» – 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- «Краковец» – 60 л/а, 2 автобусов, 0 пешеходов;
- «Шегини» – 20 л/а, 8 автобусов, 380 пешеходов;
- «Смольница» – 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.
Словацкая Республика:
- «Малый Березный» - 10 л/а, 0 пешеходов;
- «Ужгород» – 65 л/а, 0 автобусы, 30 пешеходов;
- «Малые Селменцы» – 120 пешеходов.
Венгрия:
- «Тиса» – 0 л/а, 0 автобусы (пропуск пешеходов не осуществляется);
- «Звоночная» - 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 24 часов);
- «Косино» – 5 л/а, 0 пешеходов;
- «Лужанка» – 25 л/а, 0 пешеходов;
- «Вилок» – 10 л/а, 0 пешеходов.
Румыния:
- «Дьяково» – 0 л/а, 0 пешеходов;
- «Солотвино» – 15 л/а, 0 пешеходов;
- «Порубное» – 50 л/а, 50 пешеходов.
Республика Молдова:
- «Мамалыга» – 0 л/а, 0 пешеходов;
- «Кельменцы» – 0 л/а, 0 пешеходов;
- «Россошани» – 0 л/а, 0 пешеходов;
- «Сокиряны» – 0 л/а, 0 пешеходов.
В Украину за минувшие сутки прибыли более 17 тысяч человек. Почти 14 тысяч из них – украинцы, большинство из них мужчины, которые готовы присоединиться к противостоянию с агрессором, отметили в Госпогранслужбе.
В ГНСУ напомнили, что все пункты пропуска на западной границе (кроме ППр «Звонковое») работают в круглосуточном режиме.