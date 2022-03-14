ГПСУ: На западных границах Украины почти исчезли очереди

ГПСУ: На западных границах Украины почти исчезли очереди
Фото: ГПСУ

За сутки 13 марта государственную границу Украины на западном участке пересекли около 80 тысяч человек и более 15 тысяч транспортных средств. По сравнению с предыдущим днем, пассажиропоток уменьшился более чем на 10%, сообщает Госпогранслужба.

За прошедшие сутки Украину покинули более 62 тысяч человек. Большинство выехавших – около 41 тысячи человек – пересекли границу на украинско-польском участке. Сейчас почти по всем направлениям отсутствуют накопления пешеходов и транспортных средств.

Очереди перед пунктами пропуска с соседними государствами, на выезд из Украины, на 14:00 понедельника, 14 марта:

Республика Польша:

  • «Ягодин» – 0 л/а, 0 пешеходов;
  • «Устилуг» – 0 л/а, 0 пешеходов;
  • «Угринов» – 0 л/а, 0 автобусов, 150 пешеходов;
  • «Рава-Русская» – 50 л/а, 0 автобусов, 70 пешеходов;
  • «Грушев» – 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • «Краковец» – 60 л/а, 2 автобусов, 0 пешеходов;
  • «Шегини» – 20 л/а, 8 автобусов, 380 пешеходов;
  • «Смольница» – 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Словацкая Республика:

  • «Малый Березный» - 10 л/а, 0 пешеходов;
  • «Ужгород» – 65 л/а, 0 автобусы, 30 пешеходов;
  • «Малые Селменцы» – 120 пешеходов.

Венгрия:

  • «Тиса» – 0 л/а, 0 автобусы (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • «Звоночная» - 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 24 часов);
  • «Косино» – 5 л/а, 0 пешеходов;
  • «Лужанка» – 25 л/а, 0 пешеходов;
  • «Вилок» – 10 л/а, 0 пешеходов.

Румыния:

  • «Дьяково» – 0 л/а, 0 пешеходов;
  • «Солотвино» – 15 л/а, 0 пешеходов;
  • «Порубное» – 50 л/а, 50 пешеходов.

Республика Молдова:

  • «Мамалыга» – 0 л/а, 0 пешеходов;
  • «Кельменцы» – 0 л/а, 0 пешеходов;
  • «Россошани» – 0 л/а, 0 пешеходов;
  • «Сокиряны» – 0 л/а, 0 пешеходов.

В Украину за минувшие сутки прибыли более 17 тысяч человек. Почти 14 тысяч из них – украинцы, большинство из них мужчины, которые  готовы присоединиться к противостоянию с агрессором, отметили в Госпогранслужбе.

В ГНСУ напомнили, что все пункты пропуска на западной границе (кроме ППр «Звонковое») работают в круглосуточном режиме.

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