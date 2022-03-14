Электронные деньги в ЕС теперь доступны украинцам

Финансово-технологическая компания Revolut предоставила доступ к платежным услугам украинцам, выехавшим в ЕС из-за войны, сообщает Сегодня.

Людей, вынужденно покинувших Украину из-за военных действий, всячески пытаются поддержать за границей. Кроме базовых потребностей беженцам обеспечивают льготные условия в разных сферах. Расширенные услуги предлагают и крупные компании.

Одна из таких – Revolut. В пресс-службе сообщили, что теперь украинцы в Евросоюзе смогут открыть счет электронных денег через упрощенную процедуру.

"Более двух миллионов человек уже пересекли границы Украины в поисках безопасности, многие из которых имеют немного вещей и документов. Чтобы приобрести предметы первой необходимости, быстрый и легкий доступ к средствам необходим тысячам семей. Revolut позволяет тем, кто пересек границы страны, получить доступ к своим средствам, привязав приложение к своему украинскому банковскому счету. Revolut предлагает платежные услуги всем, кто вынужден выехать из Украины, предоставляя доступ к дополнительным валютам и механизмам сбережений" , – написали в компании.

Что теперь доступно украинцам

Обычно для открытия такого счета требуется подтверждение права на жительство в Европе. Для украинцев это требование было отменено.

Также украинцы могут привязать любую украинскую банковскую карту к своему счету Revolut. После этого сразу станут доступны все стандартные операции.

Как отмечают в компании, стандартный счет не предусматривает ежемесячной комиссии. Его можно использовать для:

отправки/получения средств;

обмена валюты.

Перечислять средства на этот счет может любой, кто уже находится в Европе. Лимиты на использование счета соответствуют ограничениям стандартного плана Revolut.

Ограничение перевода средств с этого счета Revolut на другой составляет €1,500 (48 257 грн) в день.

Компания также не будет принимать комиссии за переводы и обмен валют.

Как открыть счет

Виртуальную банковскую карту можно получить в мобильном приложении.

Чтобы это сделать нужно:

скачать мобильное приложение Revolut;

щелкнуть Sign up и ввести номер телефона. Это может быть номер любой страны, главное, чтобы человек мог получить SMS сообщение на этот номер;

выбери страну нахождения, например, Польша или Словакия в секции Country of residence;

ввести текущий адрес за пределами Украины, например адрес жилья/временного убежища, и другие личные данные;

скачать фото украинского паспорта или ID-карты для подтверждения личности.

Также в Revolut обещают, что скоро в приложении появится украиноязычный интерфейс.