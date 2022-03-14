CNN показали первое фото Змеиного после захвата
Американская частная компания Maxar Technologies сделала спутниковый снимок острова Змеиный, где украинские пограничники отказались сдаваться российским войскам. Фотографию обнародовал телеканал CNN 14 марта, сообщает Корреспондент.
Снимок датируется 13 марта. На нем можно заметить повреждения некоторых зданий в результате атаке российских военных кораблей. В частности, уничтожены строения с красными крышами, также видны кратеры от ударов.
Кроме того, на фотографии можно рассмотреть российский большой десантный корабль, который стоит на якоре в Черном море.