В МВД сообщили детали расстрела иностранных журналистов в Ирпене

В Министерстве внутренних дел Украины рассказали подробности расстрела журналистов издания Time россиянами в Ирпене, сообщает Новое время.

Как заявил советник главы МВД Вадим Денисенко, 13 марта около 13:30—13:40 журналисты приехали к подорванному мосту возле Ирпеня, расположенному между селом Романков и городом Ирпень. Они перешли через мост на противоположную сторону и направились в направлении города Ирпень.

"Впоследствии к ним подошел водитель автомобиля Лада зеленого цвета и предложил сопровождать их по городу, а именно — к другому взорванному мосту, который, собственно говоря, они искали. Корреспонденты на это согласились" , — отметил Денисенко.

По его словам, сев в автомобиль, они направились в направлении улицы Соборная в ближайший жилой квартал Есенин. Остановившись на проезжей части, начали фотографировать разбомбленные дома и близлежащую территорию этого жилого квартала.

Через несколько минут появились два человека в военной зеленой форме с автоматами в руках и произвели два предупредительных выстрела вверх.

"Водитель на автомобиле с журналистами в салоне среагировал на выстрелы и резко развернулся в обратном направлении, а люди в военной форме автоматными очередями начали обстреливать автомобиль" , — сказал Денисенко.

В результате обстрела журналист Брент Рено скончался на месте, другой журналист Хуан Диего Арредондо был ранен, сейчас его жизни ничего не угрожает.

По словам советника главы МВД, поскольку автомобиль, в котором передвигались журналисты, получил технические повреждения, «они были вынуждены пересесть в другой автомобиль и переложить труп в этот автомобиль, который ехал рядом и доставил пострадавших к мосту возле села Романовка».

"В дальнейшем журналисты переехали через мост с каретами скорой помощи и их доставили в Киев и, соответственно, раненого журналиста доставили в Охматдет" , — резюмировал он.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты сознательно убили журналиста Time в Ирпене.