Горсовет: Из Мариуполя выехали более 160 автомобилей

Из Мариуполя по дороге в город Бердянск по состоянию на 13:00 удалось выехать более 160 частных авто, сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

Мариупольцы направлялись согласно ранее установленному направлению гуманитарного коридора по маршруту: Мариуполь (выезд в сторону с. Мелекино – с. Портовское – пгт. Мангуш-Бердянск – Токмак – Запорожье).

Известно, что выехавшие на собственных авто мариупольцы уже прошли Бердянск и продолжают двигаться в направлении Запорожья.

Также есть подтверждение, что по установленному гуманитарному коридору соблюдается режим тишины.

Всех мариупольцев ждут для оказания первой помощи, размещения и помощи по дальнейшему размещению по адресу Запорожье, ул. Рекордная, 41 (помещение цирка).

Контактные лица: