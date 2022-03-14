Кулеба объявил список компаний, решивших не уходить из России

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает безнравственной работу на российском рынке западных компаний — их нужно убедить прекратить деятельность на территории РФ﻿. Об этом глава украинской дипломатии заявил на брифинге, сообщает Деловая столица.

"Международный бизнес должен идти из России как по моральным, так и по прагматическим соображениям. Во-первых, работа в стране варваров — это удар по репутации. Никто не хочет ассоциироваться с военными преступлениями.

Во-вторых, российская экономика стремительно приближается к краху. Компании пытаются уйти сейчас, чтобы не вынимать капиталы из-под завалов позже. Российский", — пояснил он, напомнив также, что РФ рассматривает даже возможность национализации иностранных активов.

В МИД сообщили, что по состоянию на 14 марта 209 западных компаний полностью вышли из России и прекратили взаимодействие с российскими партнерами, 378 ограничили работу частично.

"Мы этим (частичным прекращением — ред.) недовольны, мы знаем эти компании, знаем их трюки, маневры с попытками остаться на рынке РФ и будем их дожимать" , — заявил Кулеба.

В то же время, 26 компаний политик выделил отдельно и назвал поименно.

"Есть несколько крупных компаний, которые до сих пор не ушли из России. Это торговые сети Leroy Merlin, Metro, Auchan, Spar, автотовары Pirelli и Bridgestone Tires, отели Accor и Intercontinental. В сфере машиностроения это OTIS Worldwide, Honeywell, Mohawk Industries, Arconic. Косметика и сопутствующие товары Oriflame, Kimberly-Clark , Koti, Ecco, Salvatore Ferragamo Табачная продукция Philip Morris Пищевая промышленность и рестораны Papa John's и Kellogg Медицина: Bayer Банки Raiffeisen Sanpaolo" , — перечислил Кулеба.

Министр также публично призвал украинских и западных потребителей наказать этот бизнес бойкотированием.