Минобороны Литвы: РФ хочет испытать красные линии НАТО

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, комментируя нанесение российскими оккупантами ракетного удара по Яворовскому полигону, заявил, что во время войны в Украине Россия испытывает красные линии НАТО. ﻿Об этом, ссылаясь на литовские СМИ, сообщает Новое время.

"Это показывает готовность России испытать и наши красные линии, докуда они доходят, до польско-украинской границы или дальше" , — сказал он.

Ранее, 13 марта российские войска выпустили по Яворовскому полигону во Львовской области восемь ракет.