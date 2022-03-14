Минобороны Литвы: РФ хочет испытать красные линии НАТО
Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, комментируя нанесение российскими оккупантами ракетного удара по Яворовскому полигону, заявил, что во время войны в Украине Россия испытывает красные линии НАТО. Об этом, ссылаясь на литовские СМИ, сообщает Новое время.
"Это показывает готовность России испытать и наши красные линии, докуда они доходят, до польско-украинской границы или дальше", — сказал он.
Ранее, 13 марта российские войска выпустили по Яворовскому полигону во Львовской области восемь ракет.