Минобороны Литвы: РФ хочет испытать красные линии НАТО

Минобороны Литвы: РФ хочет испытать красные линии НАТО
Фото: president.gov.ua

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, комментируя нанесение российскими оккупантами ракетного удара по Яворовскому полигону, заявил, что во время войны в Украине Россия испытывает красные линии НАТО. ﻿Об этом, ссылаясь на литовские СМИ, сообщает Новое время.

"Это показывает готовность России испытать и наши красные линии, докуда они доходят, до польско-украинской границы или дальше", — сказал он.

Ранее, 13 марта российские войска выпустили по Яворовскому полигону во Львовской области восемь ракет.

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