Маск в Twitter вызвал Путина на поединок из-за Украины

Богатейший человек планеты Илон Маск вызвал на бой президента страны-оккупанта России Владимира Путина. Перчатку основатель автокомпании Tesla и космической SpaceX бросил в Twitter, сообщает Лига.net.

"Я бросаю вызов Владимиру Путину на бой", – написал миллиардер и добавил, что "на кону — Україна".
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Киевский мэр Виталий Кличко, экс-чемпион мира в супертяжелом весе профессионального бокса, лаконично поддержал американского бизнесмена.

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Поскольку Путин отмалчивается, Маск тэгнул аккаунт Кремля и добавил: "Вы согласны на этот бой?"

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А между тем, ответить решил директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

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