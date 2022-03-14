Маск в Twitter вызвал Путина на поединок из-за Украины
Богатейший человек планеты Илон Маск вызвал на бой президента страны-оккупанта России Владимира Путина. Перчатку основатель автокомпании Tesla и космической SpaceX бросил в Twitter, сообщает Лига.net.
"Я бросаю вызов Владимиру Путину на бой", – написал миллиардер и добавил, что "на кону — Україна".
Киевский мэр Виталий Кличко, экс-чемпион мира в супертяжелом весе профессионального бокса, лаконично поддержал американского бизнесмена.
Поскольку Путин отмалчивается, Маск тэгнул аккаунт Кремля и добавил:
"Вы согласны на этот бой?"
А между тем, ответить решил директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.