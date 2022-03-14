Кулеба: РФ опередила Иран и Северную Корею по количеству введенных санкций

Россия опередила Иран и Северную Корею по количеству введенных против нее санкций, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает Интерфакс-Украина.

"В целом против России в наказание за брутальное нарушение международного права и российскую агрессию против Украины за 18 дней с момента вторжения мировое сообщество ввело уже 3 612 ограничительных мер. Вместе с ограничениями, которые вводились с 2014 года общее число санкций, введенных против России, составляет 6 366. На данный момент Россия опередила Иран и Северную Корею и превратилась в подсанкционного лидера мира, лидера по количеству введенных против него санкций" , - сказал Кулеба на онлайн-брифинге в понедельник.

Глава МИД Украины подчеркнул, что пока под российскими авиабомбами гибнут украинские дети, новые санкции должны продолжать применяться.

"Есть у нас четкий список тех санкций, которые мы еще хотим, чтобы были применены, и мы по этому списку очень четко идем" , - рассказал Кулеба.

Министр призвал компании и правительства прекратить покупку российской нефти, угля и газа.