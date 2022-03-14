Avon останавливает экспорт продукции с российского завода

Косметическая компания Avon прекращает все инвестиции в Россию и останавливает экспорт продукции с российского завода на другие рынки, сообщает Экономическая правда.

Об этом рассказал украинский офис компании в соцсетях.

"Avon Украина никак не сотрудничает с Avon Россия – все прошлые совместные бизнес-процессы прекращены. В дальнейшем обеспечение Avon Украина товарами и услугами будет в полном объеме происходит из регионов Центральной Европы", - говорится в сообщении.

Родственные бренды, также входящие в Natura&Co, The Body Shop и Aesop, полностью прекращают деятельность франшиз в России.

Также в сообщении указывается, что компания жертвует средства поддержки Украины.