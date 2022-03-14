Энергоатом: оккупанты взорвали часть боеприпасов возле энергоблока ЗАЭС
Оккупанты взорвали часть боеприпасов вблизи энергоблока №1 захваченной ими Запорожской АЭС, сообщает пресс-служба "Энергоатома".
Взрыв произошел на площадке Запорожской АЭС возле развалин учебно-тренировочного центра и энергоблока №1. При взрывах персонал покинул рабочие места.
"Изменился ли радиационный фон на территории Запорожской АЭС после взрывов, пока неизвестно", - сообщает "Энергоатом".
В пресс-службе добавили, что в настоящее время на Запорожской АЭС присутствуют 11 представителей Росатома.
"Очевидно, что взрывы боеприпасов на площадке станции осуществляются с их непосредственным участием. Следовательно, получается, что Росатом тоже участвует в этом терроризме. Все установленные международные правила и требования ядерной и радиационной безопасности нарушаются этим концерном", - говорится в сообщении.