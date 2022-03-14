Энергоатом: оккупанты взорвали часть боеприпасов возле энергоблока ЗАЭС

Оккупанты взорвали часть боеприпасов вблизи энергоблока №1 захваченной ими Запорожской АЭС, сообщает пресс-служба "Энергоатома".

Взрыв произошел на площадке Запорожской АЭС возле развалин учебно-тренировочного центра и энергоблока №1. При взрывах персонал покинул рабочие места.

"Изменился ли радиационный фон на территории Запорожской АЭС после взрывов, пока неизвестно" , - сообщает "Энергоатом".

В пресс-службе добавили, что в настоящее время на Запорожской АЭС присутствуют 11 представителей Росатома.