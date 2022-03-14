Госдума заявила о готовности заблокировать YouTube

В Госдуме не исключают, что в ближайшее время в России заблокируют доступ к YouTube.﻿﻿ Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин, сообщает Украинская правда.

По словам Горелкина, которые цитируют "РИА Новости", блокировка YouTube может произойти, если видеохостинг не выполнит требования Роскомнадзора.

"Решимость государства в вопросе блокировки Instagram – это четкий сигнал: в ближайшее время может произойти с YouTube, если видеохостинг продолжит выступать орудием в информационной войне" , - заявил представитель Госдумы.

Ранее, после обращения генпрокуратуры России "Роскомнадзор" заблокировал Instagram. "Роскомнадзор" также принял решение о блокировании доступа к сети Facebook в России.