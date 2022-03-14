Генштаб: в херсонской Белозерке протестовали против оккупантов

Под захваченным российскими оккупантами Херсоном местные жители вышли с протестом и не пропускали колонну вражеской техники. Об этом говорится на странице﻿ Генштаба Вооруженных сил Украины в Фейсбук, сообщает Новое время.

Люди призывали захватчиков возвращаться в свою страну. Они скандировали «Домой!».

Российские оккупанты открыли огонь в воздух.

Как уточнили в Информационном сопротивлении акция протеста прошла в Белозерке. На улицы вышло около 2000 человек.