В Раде готовят ослабления для ФЛП и отмену акциза на топливо

Финансовый комитет Верховной Рады подготовил законопроект о поддержке граждан и бизнеса в Украине на период действия военного положения. Он предусматривает, в частности, ослабления для ФОПов и отмену акциза на топливо.﻿ Об этом заявил глава комитета Даниил Гетманцев, сообщает Новое время.

"Сегодня провели заседание Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, во время которого рассматривали законопроекты 7137, 7137-1, 7137-2. По результатам заседания Комитета принято решение утвердить новый доработанный законопроект на базе указанных» , – объяснил он в Telegram﻿.

Законопроект предусматривает возможность физическим лицам и предприятиям с оборотом до 10 млрд грн уплачивать единый налог с оборота в объеме 2% по правилам, установленным для 3-й группы плательщиков единого налога, то есть с освобождением от налога на прибыль, НДС и других платежей. После принятия проекта закона для физических лиц-предпринимателей 1-й и 2-й групп уплата единого налога будет добровольной.

Кроме того, определены особенности начисления отдельных налогов и сборов в условиях военного положения, в частности ЕСВ, платы за землю, экологического налога.

Предлагается уменьшение НДС до 7% и освобождение от акциза на топливо.

Рада также проголосует за освобождение потребителей от ответственности перед кредитодателем за просрочку выполнения обязательств по договору о потребительском кредите.

Месячное вознаграждение госслужащих предлагается ограничить 10 минимальными заработными платами (не более 65 000 тыс. грн).

Кроме этого, законопроект предусматривает освобождение от налогообложения НДФЛ помощи пострадавшим от военной агрессии россии.