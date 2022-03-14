Усилия противника сосредоточены в зоне ООС, под Мариуполем и Николаевом - Арестович

Российские войска определились с основными направлениями оперативных усилий, которые планируют направить на зону проведения ООС, города Мариуполь и Николаев.﻿ Об этом заявил на брифинге внештатный советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович, сообщает Укринформ.

"Сейчас можно сказать, что противник определился с основными направлениями его оперативных усилий. Это, во-первых, зона ООС, город Мариуполь и город Николаев" , - сказал он.

В то же время, по словам Арестовича, на Киевщине, Черниговщине, Сумщине, Харьковщине ситуация более спокойная, поскольку враг часть своих сил перебрасывает на юг или восток Украины.

Советник руководителя ОП напомнил, что российские захватчики ночью наносили удары по городам, и выразил мнение, что это было «старание отомстить нам за очень ловкую работу» украинских Воздушных сил, ударных подразделений, ракетных войск и артиллерии, которые нанесли «сокрушительные удары» по ​​противнику в Херсонской области, зоне ООС и Киевской области.

В то же время Арестович заверил, что ситуация является контролируемой украинской властью.