Украина внесла в иск против РФ в Гааге пункт о репарациях

Украина включила пункт о репарациях в иск против России в Международном Суде ООН в Гааге. Об этом заявил постоянный представитель президента в Автономной республике Крым Антон Кориневич в интервью ТСН, сообщает Новое время.

По словам Кориневича, вопрос о репарациях украинская сторона включила в иск 7 марта во время слушаний.

"Мы объявляли, что это важный момент, и наша позиция включает в себя репарации, но это вопрос для более поздней стадии, для решения дела по существу. Но мы об этом не забываем, не забудем и обязательно будем включать в наши требования" , — сказал он.

7 марта в Гааге началось слушание по иску Киева с целью прекращения неспровоцированного вторжения российских войск в Украину. Представители Москвы на заседание не явились.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что России пора учить слова «репарации» и «контрибуции».