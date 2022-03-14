Как защититься от инфекционных болезней в приютах для беженцев

Министерство здравоохранения подготовило информационную памятку о том, как избежать распространения инфекционных болезней в местах нахождения переселенцев и беженцев.

Большое скопление людей в вагонах поездов и в местах ночлега, отсутствие устойчивого доступа к проточной воде и средствам гигиены могут угрожать вспышками и быстрым распространением инфекционных болезней. Предотвратить это можно благодаря применению адекватных средств профилактики.

На что следует обратить внимание при устройстве безопасного места для убежища?

Обеспечьте людей, находящихся в месте временного пребывания, теплой одеждой и одеялами.

Проветривайте помещение не менее трех раз в день, проводите ежедневную влажную уборку.

По возможности организуйте скрининг людей на наличие признаков инфекционных заболеваний (тестирование, осмотр медицинским работником).

Все, кто имеет симптомы острых респираторных или других заболеваний (лихорадка, ломота в теле, диарея и т.д.), должны быть изолированы в отдельном помещении. Им должна быть оказана медицинская помощь.

Как избежать распространения инфекционных заболеваний, если вы находитесь во временном убежище?