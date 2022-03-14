Как защититься от инфекционных болезней в приютах для беженцев

Как защититься от инфекционных болезней в приютах для беженцев
Фото: Pixabay

Министерство здравоохранения подготовило информационную памятку о том, как избежать распространения инфекционных болезней в местах нахождения переселенцев и беженцев.

Большое скопление людей в вагонах поездов и в местах ночлега, отсутствие устойчивого доступа к проточной воде и средствам гигиены могут угрожать вспышками и быстрым распространением инфекционных болезней. Предотвратить это можно благодаря применению адекватных средств профилактики.

На что следует обратить внимание при устройстве безопасного места для убежища?

  • Обеспечьте людей, находящихся в месте временного пребывания, теплой одеждой и одеялами.
  • Проветривайте помещение не менее трех раз в день, проводите ежедневную влажную уборку.
  • По возможности организуйте скрининг людей на наличие признаков инфекционных заболеваний (тестирование, осмотр медицинским работником).

Все, кто имеет симптомы острых респираторных или других заболеваний (лихорадка, ломота в теле, диарея и т.д.), должны быть изолированы в отдельном помещении. Им должна быть оказана медицинская помощь.

Как избежать распространения инфекционных заболеваний, если вы находитесь во временном убежище?

  1. Первым правилом должно стать физическое дистанцирование, соблюдение гигиены рук и органов дыхания. По возможности продолжайте носить маски.
  2. Не касайтесь руками лица.
  3. Мойте руки перед едой. Если нет доступа к воде, можно использовать антисептик, в крайнем случае – влажные салфетки (хотя они и не эффективны в борьбе с патогенными микроорганизмами).
  4. Соблюдайте правила респираторной гигиены: в случае кашля и чихания прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя. Сразу выбрасывайте использованные салфетки в мусорный контейнер, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком и по возможности мойте руки с мылом.
  5. Пожалуйста, обратитесь за помощью, как только у вас появились симптомы и вы находитесь в безопасности.
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