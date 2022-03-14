Как защититься от инфекционных болезней в приютах для беженцев
Министерство здравоохранения подготовило информационную памятку о том, как избежать распространения инфекционных болезней в местах нахождения переселенцев и беженцев.
Большое скопление людей в вагонах поездов и в местах ночлега, отсутствие устойчивого доступа к проточной воде и средствам гигиены могут угрожать вспышками и быстрым распространением инфекционных болезней. Предотвратить это можно благодаря применению адекватных средств профилактики.
На что следует обратить внимание при устройстве безопасного места для убежища?
- Обеспечьте людей, находящихся в месте временного пребывания, теплой одеждой и одеялами.
- Проветривайте помещение не менее трех раз в день, проводите ежедневную влажную уборку.
- По возможности организуйте скрининг людей на наличие признаков инфекционных заболеваний (тестирование, осмотр медицинским работником).
Все, кто имеет симптомы острых респираторных или других заболеваний (лихорадка, ломота в теле, диарея и т.д.), должны быть изолированы в отдельном помещении. Им должна быть оказана медицинская помощь.
Как избежать распространения инфекционных заболеваний, если вы находитесь во временном убежище?
- Первым правилом должно стать физическое дистанцирование, соблюдение гигиены рук и органов дыхания. По возможности продолжайте носить маски.
- Не касайтесь руками лица.
- Мойте руки перед едой. Если нет доступа к воде, можно использовать антисептик, в крайнем случае – влажные салфетки (хотя они и не эффективны в борьбе с патогенными микроорганизмами).
- Соблюдайте правила респираторной гигиены: в случае кашля и чихания прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя. Сразу выбрасывайте использованные салфетки в мусорный контейнер, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком и по возможности мойте руки с мылом.
- Пожалуйста, обратитесь за помощью, как только у вас появились симптомы и вы находитесь в безопасности.