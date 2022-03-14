Резников: "русский мир"– это смерть и разруха

Россияне несут за собой только смерть и разрушения. Они не славяне.﻿ Об этом министр обороны Украины Алексей Резников написал у себя в Twitter.

Также министр опубликовал фото, где он стоит на фоне забаррикадированного мешками с песком столичного Майдана, и уточнил, что сейчас Киев, один из самых красивых городов Европы, выглядит, как в фильмах про апокалипсис.

Kyiv. One of the most beautiful cities in EU today looks like a frame of apocalypse movie.Sumy,Kharkiv,Mariupol-its terrible.This’s what the ????????world carries with it:deaths of ppl,destruction not only cities but democracy,rights,freedoms.They arent Slavs.They’re orcs.But we’ll win pic.twitter.com/dSMwV6taFJ — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) March 14, 2022