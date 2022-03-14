Резников: "русский мир"– это смерть и разруха
Россияне несут за собой только смерть и разрушения. Они не славяне. Об этом министр обороны Украины Алексей Резников написал у себя в Twitter.
Также министр опубликовал фото, где он стоит на фоне забаррикадированного мешками с песком столичного Майдана, и уточнил, что сейчас Киев, один из самых красивых городов Европы, выглядит, как в фильмах про апокалипсис.
"Сумы, Харьков, Мариуполь – это ужасно. Вот что несет с собой "русский мир": гибель людей, разрушение не только городов, но и демократии, прав, свобод. Это не славяне, это орки. Но мы победим", – написал Резников.