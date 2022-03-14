СМИ сообщили о падении беспилотника РФ на территории Румынии

Беспилотный летательный аппарат, вероятнее всего российского происхождения, был найден в румынском муниципалитете Думитра, в 100 километрах к югу от границы Украины, сообщает Европейская правда.

Как пишут местные СМИ, полиция начала расследование после того, как один из жителей района Быстрица-Несеуд сообщил, что неизвестный дрон приземлился у его дома.

Пресс-секретарь местной полиции заявил, что речь идет об авиамодели, миниатюрном самолете, который не имел никакого оборудования или знаков, которые наводили бы на мысль, что это военный дрон или связанный с войной аппарат.

Однако, согласно изображениям, публикуемым румынскими СМИ, летательный аппарат является российским беспилотником "Орлан-10". Он используется для сбора разведывательных данных и определения целей.

Беспилотники "Орлан-10" разрабатываются только Россией и постоянно использовались во время конфликта на Донбассе с 2014 года.