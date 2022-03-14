ОВА: в Запорожской области уничтожены очистные сооружения

В с. Верхняя Криница в Запорожской области в результате обстрелов российскими военными были повреждены очистные сооружения водоснабжения и водоотвода. Теперь сточные воды из города Васильевка попадают в речку Днепр без какой-либо очистки. Об этом заявил глава Запорожской областной военной администрации (ОВА) Александр Старух, сообщает UBR.

В частности, разрушено здание канализационной насосной станции №1, подающей сточные воды г. Васильевка на очистные сооружения канализации. Также повреждена линия электропитания.

"В результате обстрелов войсками РФ очистных сооружений Васильевского эксплуатационного цеха водоснабжения и водоотвода, который находится в с. Верхняя Криница, разрушены несколько важных объектов" , – говорится в сообщении.

Дальнейшая очистка воды стала невозможной. Необходим капитальный ремонт оборудования канализационной насосной станции. Сейчас обратные воды из города попадают в Днепр без очистки.

В ОВА подчеркнули, что ремонтные работы начнут проводить сразу же после возобновления доступа к объектам.

Ранее в "Энергоатоме" сообщили, что российские военные взорвали часть боеприпасов на площадке Запорожской АЭС и планируют дальнейшие подрывы.