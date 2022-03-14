В Минцифры советуют не перегружать мобильные сети
В Министерстве цифровой трансформации советуют украинцам не перегружать мобильные сети, чтобы оставаться постоянно на связи. Об этом говорится в сообщении министерства Telegram.
"Ежедневно наша армия дает отпор оккупантам по всем направлениям, а операторы и провайдеры продолжают обеспечивать украинцев мобильной связью и интернетом. А также восстанавливать сети в тех районах, где это возможно.
Но, чтобы связь работала стабильно, призываем украинцев снизить нагрузку на мобильные сети", - заявляют в ведомстве.
Как это сделать:
- Всегда по возможности подключаться к Wi-Fi сети или пользоваться фиксированным Интернетом.
- Выключать функцию автоматической загрузки файлов и медиа в мессенджерах на телефонах. Это можно сделать в настройках телефона и мессенджера.
- Старайтесь по возможности смотреть видео в меньшем качестве.
- Уменьшите время видеоконференций до минимума.
- Не загружайте большие файлы фильмы, игры и т.д.