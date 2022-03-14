В Минцифры советуют не перегружать мобильные сети

В Министерстве цифровой трансформации советуют украинцам не перегружать мобильные сети, чтобы оставаться постоянно на связи. Об этом говорится в сообщении министерства Telegram.

"Ежедневно наша армия дает отпор оккупантам по всем направлениям, а операторы и провайдеры продолжают обеспечивать украинцев мобильной связью и интернетом. А также восстанавливать сети в тех районах, где это возможно.

Но, чтобы связь работала стабильно, призываем украинцев снизить нагрузку на мобильные сети" , - заявляют в ведомстве.

Как это сделать: