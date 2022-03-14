В Минцифры советуют не перегружать мобильные сети

В Минцифры советуют не перегружать мобильные сети
Фото: Pixabay

В Министерстве цифровой трансформации советуют украинцам не перегружать мобильные сети, чтобы оставаться постоянно на связи. Об этом говорится в сообщении министерства Telegram.

"Ежедневно наша армия дает отпор оккупантам по всем направлениям, а операторы и провайдеры продолжают обеспечивать украинцев мобильной связью и интернетом. А также восстанавливать сети в тех районах, где это возможно.
Но, чтобы связь работала стабильно, призываем украинцев снизить нагрузку на мобильные сети", - заявляют в ведомстве.

Как это сделать:

  • Всегда по возможности подключаться к Wi-Fi сети или пользоваться фиксированным Интернетом.
  • Выключать функцию автоматической загрузки файлов и медиа в мессенджерах на телефонах. Это можно сделать в настройках телефона и мессенджера.
  • Старайтесь по возможности смотреть видео в меньшем качестве.
  • Уменьшите время видеоконференций до минимума.
  • Не загружайте большие файлы фильмы, игры и т.д.
Загружаем комментарии..

Новости

Популярные темы форума

analytics