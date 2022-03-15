Простой предприятия во время войны: на какую зарплату рассчитывать

Простой предприятия во время войны: на какую зарплату могут рассчитывать сотрудники, сообщает UBR.

В случае объявления простоя сотрудникам обязаны выплачивать заработную плату, но ее размер может значительно сократиться. При этом работодатель не может заставить подчиненных оформлять бесплатные отпуска.

Если предприятие останавливает работу в связи с отсутствием организационных или технических условий, вызванным военными действиями (обстоятельством неотвратимой силы), сотрудникам должны выплачивать зарплаты в размере не ниже двух третей от оклада. Об этом сказано в разъяснении Министерства экономики.

Согласно трудовому законодательству, простой может быть объявлен на отдельном структурном подразделении или на всем предприятии. В первом случае сотрудникам могут предложить перевестись на другую работу в той же компании.

"В случае объявления простоя на предприятии, учреждении, организации оплата труда производится на условиях, определенных коллективным договором или организационно-распорядительным актом работодателя, но не ниже двух третей тарифной ставки установленного работнику разряда (оклада)", – сообщает министерство.

Что касается государственных предприятий, то руководители получили право самостоятельно определять размер оплаты во время простоя, но не ниже двух третей тарифной ставки.

Также ведомство пояснило, что в случае, если предприятие не может функционировать из-за войны, то работник может оформить отпуск без сохранения заработной платы. Но это является его правом, а не обязанностью. То есть работодатель не может заставить сотрудника написать соответствующее заявление.

При этом законные отпуска по инициативе сотрудника, как и раньше, предоставляются в обязательном порядке.

Напомним, что с 24 февраля Торгово-промышленная палата Украины зафиксировала наступление форс-мажорных обстоятельств в Украине. Это значит, что работодатели могут не выплачивать зарплаты, если это невозможно.