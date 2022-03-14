В Минфине дали послевоенные прогнозы для украинской экономики

В Минфине Украины заявили, что курс гривны зафиксирован и стабилен, однако из-за войны Украина может потерять треть экономики. Об этом сказал глава ведомства Сергей Марченко в интервью Forbеs.

"Мы зафиксировали курс гривны, он стабилен. Думаю, мы его сохраним ", - заявил Марченко.

Также он призвал к возобновлению работы регионы, где не ведутся боевые действия.

"Призываю весь бизнес, где нет боевых действий, открываться и работать. Очень важно, чтобы экономика страны продолжала работать" , - добавил чиновник.

Марченко также считает, что в результате войны с Россией Украина может потерять треть экономики. По его словам, на 10 областей, в которых идут боевые действия, приходится примерно половина ВВП страны.

"Важнейший участок – Харьков, Киев и Мариуполь, которые вносили очень существенный вклад в ВВП. Многие логистические цепочки полностью разорваны, многие предприятия уничтожены физически, некоторые не могут работать в режиме войны, многие работники просто уехали. Министерство экономики считало, что потери будут составлять от трети до половины ВВП. По другой оценке, речь идет о 500 млрд долларов" , – заявил глава Минфина.

Окончательную оценку потерь можно будет установить только после войны. Также министр отметил, что бюджетные расходы стали огромными, а доходы – резко снизились.