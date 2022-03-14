Парламент Эстонии официально призвал закрыть украинское небо

Парламент Эстонской Республики принял решение о призыве к странам-членам Организации Объединенных Наций о закрытии неба над Украиной.﻿ Об этом заявил Глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук, сообщает Укринформ.

"Парламент Эстонской Республики принял решение с призывом к странам-членам ООН о закрытии неба Украины от российского агрессора. Это первое решение от парламента страны, входящей в ЕС и НАТО. Первым быть сложно, ответственно и почетно" , – отметил спикер украинского парламента в Фейсбуке.

Он поблагодарил спикера эстонского парламента Юри Ратаса и всех депутатов за смелость и преданность Украине.

Стефанчук отметил, что соответствующее решение должно стать примером решимости для других парламентов мира.

"Ведь парламентарии – это представители народа, а народы мира требуют решительных действий по установлению мира и закрытию неба над Украиной" , – добавил Председатель ВР.

Он выразил надежду, что небо над украинским государством снова станет для украинцев источником света и тепла, а не смертей и разрушений, которые несет Россия.