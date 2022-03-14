В МВД сообщили о потерях противника в Мариуполе

В Мариуполе за сутки бойцы отдельного отряда специального назначения Национальной гвардии Украины уничтожили бронеавтомобиль повышенной защищенности "Тайфун", 4 БТРа, 2 ББМ "Рысь", а также много вражеской пехоты, в том числе 17 спецназовцев игру России. Об этом информировало Министерство внутренних дел Украины, сообщает Укринформ.

"Бои за украинский Мариуполь продолжаются, несмотря на то, что город находится в осаде. Защитники города продолжают битву за каждого горожанина, несмотря на то, что враг пытается захватить город" , - говорится в Телеграмм﻿-сообщении.