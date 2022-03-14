Россия планирует наложить запрет на экспорт зерновых

Российская Федерация планирует ввести запрет на экспорт пшеницы, ржи, меслины (смесь пшеницы и ржи), ячменя и кукурузы, сообщает Укринформ.

Как передает Интерфакс, Министерство сельского хозяйства РФ совместно с Министерством промышленности и торговли подготовило проект постановления правительства о "временном запрете" с 15 марта по 30 июня на вывоз из России основных зерновых культур.

Ранее украинский Кабмин принял постановление, которым определена финподдержка для аграриев на период военного положения. Она будет предоставляться исключительно малым/средним производителям с оборотом не более 20 млн. евро в год, что является эквивалентом предприятия, обрабатывающего до 10 000 г.