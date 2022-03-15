Создан чат-бот для юридической помощи бизнесу и гражданам

В Украине создали чат-бот для юридической помощи бизнесу и гражданам, сообщает UBR.

Адвокаты будут консультировать украинцев по вопросам миграции и мобилизации, а бизнес – по форс-мажору и конфискациям.

Украинские адвокаты создали чат-бот﻿ для предоставления гражданам и юридическим лицам юридической помощи в условиях военного положения в Украине. Адвокаты будут оперативно консультировать нуждающихся по разным вопросам. Об этом сообщает Ассоциация адвокатов Украины.

Обычные украинцы могут воспользоваться консультацией по вопросам мобилизации, миграции и статуса беженца, возмещения ущерба и совершения преступлений. Бизнес может получить разъяснения относительно форс-мажора, трудовых отношений, конфискации имущества, ограничения безналичных расчетов в банках, расторжения связей с контрагентами из России, переноса бизнеса и прочее.