В НБУ перечисли ограничения на снятие налички и обмен валют

В Нацбанке перечисли ограничения на снятие налички и обмен валют, сообщает UBR.

Снять деньги с карты можно как в банкоматах, так и на кассах в магазинах с ограничением до 100 тыс. грн в день. Продавать валюту можно без ограничений, а покупка долларов и евро – запрещена

Во время военного положения в Украине действуют ряд ограничений в финансовом секторе. Они, в частности, касаются снятия наличных средств и обмена валют. Об этом сообщает пресс-центр Национального банка.

Так, снимать деньги со своего счета в гривне можно в размере не более 100 тыс. грн в день. Снять средства с валютного счета можно в размере до 30 тыс. грн в день в эквиваленте.

Исключениями являются граждане, находящиеся под угрозой оккупации государством-агрессором. Им разрешено снимать наличную национальную и иностранную валюту со счетов без ограничений по сумме.

Кроме снятия денег в банкоматах, украинцы могут обналичить карты в торговых сетях. Это можно сделать при расчете на кассе в магазинах АТБ, "Сильпо", "Фора", Novus, Fozzu, на заправках ОККО, WOG, БРСМ, в аптеках "Доброго дня", "Оптовых цен", "Белая ромашка" и др.

При этом получить можно от 500 грн до 6000 грн.

Что касается обмена валют во время войны, то гражданам разрешено продать иностранную валюту в открытых отделениях банков, операторов почтовой связи, в обменниках и через онлайн-банкинг. Ограничения на продажу отсутствуют.

В то же время покупка иностранной валюты пока запрещена начиная с 24 февраля. Исключениями являются территории, которые находятся под угрозой оккупации.