МВФ спрогнозировал экономические потери Украины из-за войны

Снижение ВВП Украины в результате агрессивной войны, которую развязала против нее Российская Федерация, может достичь отметки «минус» 10% в 2022 году, однако эти прогнозы зависят от развития ситуации в Украине.﻿ Об этом говорится в последнем отчете МВФ по Украине, сообщает Укринформ.

В частности, в документе прогнозируется, что динамика реального ВВП Украины составит минус 10% в 2022 году – с учетом, что боевые действия в Украине не затянутся на очень длительный период. Это учитывая получение Украиной экстренного финансирования МВФ в размере 1,4 миллиарда долларов.

Для сравнения, в «ковидный» 2020 год динамика роста реального ВВП Украины тоже была отрицательной, на уровне «минус» 4%, однако в 2021-м этот показатель составлял уже «плюс» 3,2%.

Кроме того, отмечается, что объемы производства в Украине в результате войны могут снизиться на 25-35%. Такой прогноз рассчитан на основе реальных тенденций, которые наблюдались в Ираке, Ливане, Сирии, Йемене и других странах, где шли боевые действия.

Еще один важный показатель – дефицит внешнего финансирования, по прогнозам Фонда, составит $4,8 миллиарда и может изменяться в зависимости от продолжительности боевых действий.

В МВФ не прогнозируют, каким может быть курс гривны по отношению к американскому доллару или евро. В фонде положительно оценивают шаги правительства Украины, которые оно применило для уменьшения негативного влияния на национальную валюту.

Ожидается, что государственный долг Украины в 2022 году вырастет до 60% ВВП, ведь ответ будет необходим на гуманитарный кризис, а также на реконструкцию инфраструктуры в Украине.

В МВФ также отметили, что война России против Украины уже привела к резкому росту цен на энергоносители, что окажет негативное влияние на мировую экономику. Кроме того, пострадают продовольственные рынки. По оценкам МВФ, Россия также испытывает глубокую рецессию, объявление прогнозов Фонда по этому вопросу ожидается в следующем месяце.