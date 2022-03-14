Мэр Николаева показал сообщение от россиян с призывом сдать город

Мэр Николаева показал сообщение от россиян с призывом сдать город

Российские захватчики в смс-сообщении предложили городскому голове Николаева обсудить условия сдачи города, чтобы, дескать, «не доводить до гуманитарной катастрофы».﻿ Об этом заявил сам городской голова Александр Сенкевич, продемонстрировав текст соответствующего смс, сообщает Укринформ.

1647276431-483.jpg
«Моральное состояние орков на дне. Воюют смс-ками. Но предложение в силе – сдавайте технику и у вас появится шанс остаться в живых», – написал Сенкевич в Фейсбуке.
Загружаем комментарии..

Новости

Популярные темы форума

analytics