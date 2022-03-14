Мэр Николаева показал сообщение от россиян с призывом сдать город
Российские захватчики в смс-сообщении предложили городскому голове Николаева обсудить условия сдачи города, чтобы, дескать, «не доводить до гуманитарной катастрофы». Об этом заявил сам городской голова Александр Сенкевич, продемонстрировав текст соответствующего смс, сообщает Укринформ.
«Моральное состояние орков на дне. Воюют смс-ками. Но предложение в силе – сдавайте технику и у вас появится шанс остаться в живых», – написал Сенкевич в Фейсбуке.