Мэр Николаева показал сообщение от россиян с призывом сдать город

Российские захватчики в смс-сообщении предложили городскому голове Николаева обсудить условия сдачи города, чтобы, дескать, «не доводить до гуманитарной катастрофы».﻿ Об этом заявил сам городской голова Александр Сенкевич, продемонстрировав текст соответствующего смс, сообщает Укринформ.

«Моральное состояние орков на дне. Воюют смс-ками. Но предложение в силе – сдавайте технику и у вас появится шанс остаться в живых» , – написал Сенкевич в Фейсбуке.