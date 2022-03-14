ФРГ выступила против эмбарго ЕС на энергоресурсы РФ - Bloomberg

Германия выступает против введения вслед за США и Великобританией запрета на импорт российских энергоносителей.﻿ Об этом заявил сегодня журналистам в Брюсселе перед встречей министров финансов стран еврозоны глава немецкого Минфина Кристиан Линднер, сообщает Новое время.

"Все варианты на столе, но мы должны серьезно подумать, какие меры окажут давление на [российского диктатора Владимира] Путина, а какие могут больше навредить нам самим. С моей точки зрения, запрет не повлияет на текущую ситуацию в Украине, как мы все надеемся" , — цитирует Bloomberg слова министра.

Министр экономики Германии Роберт Хабек заявил в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung, что бойкот российских энергоносителей слишком дорого обойдется Германии и нанесет «глубокий экономический и социальный ущерб».

"Речь идет о… перебоях с поставками следующей зимой, об экономическом спаде и высокой инфляции, о сотнях тысяч людей, которые потеряют работу, о людях, которые едва смогут позволить себе ездить на работу, отапливать дома или платить за электричество" , — отметил Хабек.

По его словам, Берлин усердно работает над тем, чтобы к осени следующего года сделать экономику Германии независимой от российского угля, а к концу года — от российской нефти, но не может рассчитывать на отказ от импорта российского природного газа в ближайшее время.