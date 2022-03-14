Военные РФ ранили британского журналиста - Венедиктова

В Украине во время выполнения редакционного задания был ранен британский журналист, сейчас он в больнице с осколочным ранением ног.﻿ Об этом заявила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова, сообщает Укринформ.

"Осколочный перелом двух нижних конечностей - "русскомирный" диагноз, поставленный украинскими врачами британскому журналисту. На данный момент журналист находится в реанимации под наблюдением врачей. Трагедия произошла сегодня 2 часа назад" , - написала она в Фейсбуке.

Венедиктова акцентировала, в частности, на тех военных преступлениях, жертвами которых стали граждане государств-партнеров. По ее словам, вопрос чувствительный, но она рассчитывает на то, что "лидеры цивилизованного мира таким образом скорее решятся на принятие решения о закрытии неба".

"Понимаю, что статистика по украинским жертвам, по разным причинам, не подталкивает к принятию важных военно-политических решений. С ужасом представляю, какой может быть реакция внешнего мира на войну в Украине через некоторое время - к сожалению, так устроен мир. Вывод - защитить себя сможем только мы сами" , – подчеркнула Венедиктова.

Она еще раз обратилась к партнерам:

"Гражданин вашего государства находился на территории Украины, выполняя редакционное задание. Его диагноз указан выше. Этот мужчина не был на военном объекте, в который, по словам официальных лиц РФ, они постоянно целятся. Не находясь на военном объекте он получил серьезные ранения".

Венедиктова добавила, что сведения о преступлении внесены в ЕРДР, и это производство будет расследоваться должным образом.