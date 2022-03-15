Fitch обвалило рейтинги 35 российских компаний и 20 регионов

Международное рейтинговое агентство Fitch понизило 28 российским компаниям долгосрочные рейтинги дефолта эмитента в иностранной валюте до уровня CC (дефолт представляется вероятным), сообщает Новое время.

Снижение рейтинга коснулось таких компаний: Газпром, Газпром нефть, Татнефть, Новатэк, Лукойл, Башнефть, Eurasia Drilling Co., Якутская топливно-энергетическая компания, Северсталь, НЛМК, Магнитогорский металлургический комбинат, Evraz, Металлоинвест, Норильский никель, Nord Gold, Полюс, Petropavlovsk, Алроса, ПАО Кокс, СУЭК, Русал, ВСМПО-Ависма, Сибур, Казаньоргсинтез, ЕвроХим, Акрон, Уралкалий, ФосАгро.

Также Fitch снизило рейтинги семи российских компаний, связанных с государством до уровня С (дефолт представляется неизбежным) с уровня B (в значительной степени спекулятивный рейтинг). В их число вошли Автодор, Почта России, Дом.РФ, Роснано, РЖД, Федеральная пассажирская компания, Связьинвестнефтехим.

В агентстве отметили, что пересмотр последовал за понижением рейтинга России до уровня С.

В случае объявления дефолта по суверенному долгу связанные с государством компании также рано или поздно заявят о дефолте, полагают аналитики Fitch.

Кроме того, Fitch понизило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента в иностранной валюте 20 российских регионов до уровня C (дефолт представляется неизбежным).

В частности, понижены рейтинги Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Московской области, Новосибирской области, Свердловской области, Нижегородской области, Кировской области, Ярославской области, Челябинской области, Оренбургской области, Липецкой области, Ямало-Ненецкого автономного округа, Красноярского края, Алтайского края, Ставропольского края, республик Саха (Якутия), Марий Эл, Башкирия и Татарстан.

5 марта Fitch уже снижало рейтинги 26 российских сырьевых компаний и 32 российских банков.

Еще в самом начале марта долгосрочный рейтинг РФ в иностранной валюте находился, по мнению агентства, на уровне ВВВ (хорошая кредитоспособность, низкие ожидание по кредитным рискам).