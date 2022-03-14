Генштаб: границу с Беларусью усиливают белорусскими военными

Не имея успехов, враг продолжает наносить ракетно-бомбовые удары авиацией, уничтожая объекты военной и гражданской инфраструктуры, также российские войска усилили охрану украинско-белорусской границы подразделениями ВС республики Беларусь.﻿ Об этом заявил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, сообщает Укринформ.

"Учитывая текущую ситуацию, захватчики усилили охрану украинско-белорусской границы подразделениями ВС республики Беларусь" , – информирует Генштаб в Фейсбуке.

Отмечается, что россияне также пытаются захватить населенные пункты в районе города Изюм.

Группировка сил обороны продолжает вести оборонную операцию в пределах Южной, Восточной и Северной операционных зон.

В Генштабе добавили, что оккупационные войска продолжают наступательную операцию против Украины, однако главная цель вторжения не достигнута.

Отмечается, что на большинстве направлений, при попытке продвинуться вперед, противник сталкивается с сопротивлением Вооруженных сил Украины и гражданским сопротивлением местного населения.

"Получая отпор и неся потери, оккупационные войска все чаще вынуждены переходить к обороне и сдаваться в плен Украинским защитникам" , - отмечают в Генштабе.

В Генштабе призвали доверять только проверенным источникам информации, сохранять спокойствие и верить в Вооруженные силы Украины.