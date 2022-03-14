Генштаб: границу с Беларусью усиливают белорусскими военными
Не имея успехов, враг продолжает наносить ракетно-бомбовые удары авиацией, уничтожая объекты военной и гражданской инфраструктуры, также российские войска усилили охрану украинско-белорусской границы подразделениями ВС республики Беларусь. Об этом заявил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, сообщает Укринформ.
"Учитывая текущую ситуацию, захватчики усилили охрану украинско-белорусской границы подразделениями ВС республики Беларусь", – информирует Генштаб в Фейсбуке.
Отмечается, что россияне также пытаются захватить населенные пункты в районе города Изюм.
Группировка сил обороны продолжает вести оборонную операцию в пределах Южной, Восточной и Северной операционных зон.
В Генштабе добавили, что оккупационные войска продолжают наступательную операцию против Украины, однако главная цель вторжения не достигнута.
Отмечается, что на большинстве направлений, при попытке продвинуться вперед, противник сталкивается с сопротивлением Вооруженных сил Украины и гражданским сопротивлением местного населения.
"Получая отпор и неся потери, оккупационные войска все чаще вынуждены переходить к обороне и сдаваться в плен Украинским защитникам", - отмечают в Генштабе.
В Генштабе призвали доверять только проверенным источникам информации, сохранять спокойствие и верить в Вооруженные силы Украины.