В ОВА Ровно назвали число жертв ракетных ударов по телевышке

От удара ракет в телевышку возле Ровно погибли девять человек. Об этом рассказал на брифинге начальник Ривненской военной администрации Виталий Коваль, сообщает Укринформ.

«Сегодня утром, 14 марта, две ракеты оккупантов попали в телевышку и административное помещение возле Ривне. По состоянию на 18:00 9 погибших и 9 раненых. Под завалами телевышки в Антополе еще находятся люди» , – подчеркнул Коваль.

Спасатели продолжают разбирать завалы после ракетных ударов. К проведению аварийно-спасательных работ задействовано 15 единиц специальной техники ГСЧС и 90 человек личного состава спасателей.

Как сообщалось, из-за разрушения телевышки, произошедшего в результате вражеского авиаудара, в Ривненской области не работает теле- и радиовещание.