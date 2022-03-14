В ОВА Ровно назвали число жертв ракетных ударов по телевышке
От удара ракет в телевышку возле Ровно погибли девять человек. Об этом рассказал на брифинге начальник Ривненской военной администрации Виталий Коваль, сообщает Укринформ.
«Сегодня утром, 14 марта, две ракеты оккупантов попали в телевышку и административное помещение возле Ривне. По состоянию на 18:00 9 погибших и 9 раненых. Под завалами телевышки в Антополе еще находятся люди», – подчеркнул Коваль.
Спасатели продолжают разбирать завалы после ракетных ударов. К проведению аварийно-спасательных работ задействовано 15 единиц специальной техники ГСЧС и 90 человек личного состава спасателей.
Как сообщалось, из-за разрушения телевышки, произошедшего в результате вражеского авиаудара, в Ривненской области не работает теле- и радиовещание.