ЕС одобрил новый пакет антироссийских санкций
Евросоюз согласовал четвертый пакет антироссийских санкций. В санкционный список войдут физические и юридические лица, ограничения затронут несколько секторов российской экономики. Об этом заявило французское представительство в ЕС 14 марта, сообщает Корреспондент.
"Комитет постоянных представителей стран ЕС в координации с международными партнерами согласовал четвертый пакет санкций, который направлен против физических и юридических лиц, причастных к агрессии против Украины, а также ряда секторов российской экономики", - говорится в Twitter-сообщении.
Документ будет опубликован в ближайшее время. Какие ограничения могут войти в четвертый пакет санкций:
- для России отменят режим наибольшего благоприятствования в торговле (ранее такую же меру ввели США)
- будет продолжено давление на российскую элиту
- будут введены меры, которые не позволят России и ее элите использовать криптоактивы для обхода санкций
- будет введен запрет на ввоз в Россию предметов роскоши
- будет запрещен импорт из России ключевых товаров в черной металлургии
Сегодня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что рассказала президенту Украины Владимиру Зеленскому о четвертом пакете санкций против России.
"Война Путина с каждым днем становится все более жестокой. Я только что проинформировала президента Зеленского о четвертом пакете санкций. ЕС с украинским народом. Мы поддерживаем их пакетом макрофинансовой помощи в размере 1,2 миллиарда евро и гуманитарной помощью в размере 500 миллионов евро", - написала фон дер Ляйен в Twitter.