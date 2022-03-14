ЕС одобрил новый пакет антироссийских санкций

Евросоюз согласовал четвертый пакет антироссийских санкций. В санкционный список войдут физические и юридические лица, ограничения затронут несколько секторов российской экономики. Об этом заявило французское представительство в ЕС 14 марта, сообщает Корреспондент.

"Комитет постоянных представителей стран ЕС в координации с международными партнерами согласовал четвертый пакет санкций, который направлен против физических и юридических лиц, причастных к агрессии против Украины, а также ряда секторов российской экономики" , - говорится в Twitter-сообщении.

Документ будет опубликован в ближайшее время. Какие ограничения могут войти в четвертый пакет санкций:

для России отменят режим наибольшего благоприятствования в торговле (ранее такую же меру ввели США)

будет продолжено давление на российскую элиту

будут введены меры, которые не позволят России и ее элите использовать криптоактивы для обхода санкций

будет введен запрет на ввоз в Россию предметов роскоши

будет запрещен импорт из России ключевых товаров в черной металлургии

Сегодня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что рассказала президенту Украины Владимиру Зеленскому о четвертом пакете санкций против России.

"Война Путина с каждым днем становится все более жестокой. Я только что проинформировала президента Зеленского о четвертом пакете санкций. ЕС с украинским народом. Мы поддерживаем их пакетом макрофинансовой помощи в размере 1,2 миллиарда евро и гуманитарной помощью в размере 500 миллионов евро" , - написала фон дер Ляйен в Twitter.