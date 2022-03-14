Генсек ООН оценил возможность ядерной войны

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что перспектива ядерного конфликта вновь стала возможна. Его выступление 14 марта транслировалось на сайте организации, сообщает Корреспондент.

"Повышение уровня боевой готовности российских ядерных сил - леденящее кровь событие. Перспектива ядерного конфликта, ранее немыслимая, теперь вернулась в область возможного. Безопасность ядерных объектов также должна быть сохранена" , - заявил Гутерриш журналистам.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что считает блефом заявления российского президента Владимира Путина о его готовности нанести удар ядерным оружием, если Запад вмешается в войну РФ против Украины.