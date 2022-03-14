Гаагский суд назначил дату вынесения решения по делу против РФ

В Международном суде ООН заявили, что 16 марта вынесут решение по делу, которое касается обвинений в геноциде (Украина против России), сообщает Новое время.

В Twitter суда сказано, что открытое заседание начнется в 16:00 в Дворце мира в Гааге.

27 февраля Украина официально направила против России иск в Международный суд ООН в Гааге. Наша страна требует наказать Кремль за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии.

Также в Гааге находится Международный уголовный суд. Прокурор МУС Карим Хан начал расследовать возможные военные преступления на территории Украины 2 марта, после того, как в суд обратилось беспрецедентное количество стран — 39.