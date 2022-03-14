РФ анонсировала удары по оборонным предприятиям Украины

Минобороны России 14 марта анонсировало новые удары по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины и по "местам нахождения иностранных наемников", сообщает Корреспондент.

Оккупанты заявляют, что украинские Вооруженные силы якобы нанесла удар "тактической ракеты Точка-У с кассетным боеприпасом" по Донецку. При этом в Минобороны Украине говорят, что ракета, ударившая по Донецку утром 14 марта, однозначно российская.

"В ответ на эти действия Вооруженные Силы Российской Федерации примут оперативные меры по выводу из строя предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины, осуществляющих производство, ремонт и восстановление вооружений, которые националисты используют для совершения военных преступлений" , - заявил спикер МО РФ Игорь Конашенков.

В Минобороны РФ также заявили, что будут беспощадно наносить удары по "местам расположения иностранных наемников".