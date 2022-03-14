Сотрудница Первого канала ворвалась в эфир с антивоенным призывом

Вечером 14 марта в прямом эфире российского Первого канала вышла девушка с призывом остановить войну России против Украины. Ее уже задержали, сообщает Новое время.

На опубликованных кадрах в сети видно, как ведущая рассказывает о последних новостях. Внезапно сзади нее выбегает девушка с плакатом «Нет войне! Остановите войну! Не верьте пропаганде, здесь вам врут». Девушка также выкрикивала «остановите войну». Через несколько минут режиссеры быстро включили сюжет, оборвав слова ведущей, однако девушку с плакатом какое-то время было еще слышно.

По информации источников ТАСС, девушке, которая ворвалась в эфир программы Время, грозит административное дело. Ее уже задержали.

Девушка является редактором на Первом канале. Перед этой акцией она записала видеообращение с призывом прекратить войну.

«То, что сейчас происходит в Украине — это преступление. И Россия — страна-агрессор. И ответственность за это преступление лежит только на совести одного человека. И этот человек — Владимир Путин» , — заявила она.

Команда российского оппозиционера Алексея Навального готова оплатить штраф, который может получить девушка за этот поступок.